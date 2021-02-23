Грожан — о своей аварии: я помню всё, каждую мелкую деталь

Бывший пилот «Хааса» Ромен Грожан признался, что помнит во всех деталях страшную аварию, в которую он попал во время Гран-при Бахрейна. Грожан допустил контакт с российским пилотом «Альфа Таури» Даниилом Квятом и врезался в отбойник, после чего его машина по сути взорвалась. Ромен смог незамедлительно выскочить из болида и покинул трассу на своих ногах, хотя получил ожоги рук и ног. Невзирая на серьёзную аварию, он не покинул автоспорт. В 2021 году француз будет выступать в серии IndyCar.
«Я помню всё, помню каждую мелкую деталь. С того момента, как я начал отстёгивать ремень безопасности, до той секунды, когда понял, что застрял в машине. Тогда я подумал, что всё будет хорошо, меня вытащат из машины. А затем я увидел, что всё вокруг говорит.
После нескольких попыток выйти из машины я осознал, что полностью застрял. И тогда я подумал, что сгорю в болиде. Тогда я подумал: что начнёт гореть первым? Ноги, руки или голова? Это будет больно или нет?
Я был спокоен и принимал происходящее. Но тогда я подумал о своих детях, что я не могу оставить трёх детей без отца. Я должен был попробовать вылезти из машины снова. В тот момент у меня словно переключился переключатель», — цитирует Грожана CNN.
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