Команда MotoGP объявила о смерти Фаусто Грезини, который заразился коронавирусом

Пресс-служба команды MotoGP «Грезини» сообщила о смерти руководителя Фаусто Грезини. Ранее издание Gazzetta dello Sport объявило о кончине 60-летнего функционера и двукратного чемпиона мира в MotoGP, но затем команда опровергла информацию, признав, что Грезини находится в критическом состоянии.

«Новость, которую мы бы никогда не хотели распространять, но вынуждены сделать. После двух месяцев борьбы с коронавирусом Фаусто Грезини скончался», — говорится в сообщении команды в «Твиттере».

Фаусто Грезини был госпитализирован с диагнозом COVID-19 27 декабря 2020 года. После этого его состояние то улучшалось, то ухудшалось. Сразу после госпитализации в течение нескольких недель Грезини находился в состоянии искусственной комы.

10 февраля стало известно, что 60-летний Грезини вышел из комы. Но 18 февраля клиника в Болонье опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось об ухудшении состояния его здоровья. Как сообщали врачи, Грезини не дышал самостоятельно и повторно был введён в искусственную кому. 23 января Фаусто Грезини исполнилось 60 лет.