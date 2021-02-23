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«Ред Булл» представил болид на новый сезон

«Ред Булл» представил болид на новый сезон
Авто / Формула-1 0
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Команда «Формулы-1» «Ред Булл» представила болид на новый сезон. Он будет называться RB16B. В прошлом сезоне команда использовала болид RB16. Новинка внешне похожа на своего предшественника, однако новый болид отличает более проработанная зона боковых дефлекторов и более компактная задняя часть автомобиля. Ливрея осталась прежней, но теперь на болиде есть наклейки спонсоров, пришедших с Серхио Пересом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Ред Булл».

«Ред Булл» стала уже четвёртой командой Формулы-1, представившей болид на новый сезон. Ранее презентации провели команды «Макларен», «Альфа Таури» и «Альфа Ромео».

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:

26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (презентация болида).

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