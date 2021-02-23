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З. Браун: Феттель сможет вернуться на прежний уровень, он будет предельно мотивирован

З. Браун: Феттель сможет вернуться на прежний уровень, он будет предельно мотивирован
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился ожиданиями от конкуренции с «Астон Мартин». По мнению Брауна, именно эти команды в новом сезоне будут претендовать на третье место в Кубке конструкторов. В прошлом сезоне «Макларен» опередил соперника, который тогда назывался «Форс Индия». Но теперь за «Астон Мартин» будет выступать прославленный пилот Себастьян Феттель.

«Феттель — четырёхкратный чемпион Формулы-1. Хоть прошлый сезон у него сложился неудачно, я думаю, что он сможет вернуться на прежний уровень и будет предельно мотивирован.

У нас будут сильные конкуренты в новом сезоне. Нужно внимательно следить за этими парнями.

«Феррари»? Я буду сильно удивлён, если они вновь окажутся лишь шестыми в новом сезоне. Это великая команда, у них два отличных пилота», — цитирует Брауна Sky Sports.

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