24 февраля «Ред Булл» проведёт съёмочный день с новым болидом

Пресс-служба «Ред Булл» сообщила, что завтра, 24 февраля, проведёт съёмочный день с болидом RB16B, который будет использоваться командой в новом сезоне.

Во время съёмочного дня впервые машину будут пилотировать гонщики команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Также участие в съёмках примет резервный пилот команды Александер Албон. Он будет управлять болидом RB15 2019 года, а также активно изучать отзывы Ферстаппена и Переса о новой машине

Болид на новый сезон «Ред Булл» представил сегодня, 23 февраля.

В прошлом сезоне команда использовала болид RB16. Новинка внешне похожа на своего предшественника, однако новый болид отличает более проработанная зона боковых дефлекторов и более компактная задняя часть автомобиля. Ливрея осталась прежней, но теперь на болиде есть наклейки спонсоров, пришедших с Серхио Пересом.

«Ред Булл» стал уже четвёртой командой Формулы-1, представившей болид на новый сезон. Ранее презентации провели команды «Макларен», «Альфа Таури» и «Альфа Ромео».