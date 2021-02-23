24 февраля «Ред Булл» проведёт съёмочный день с новым болидом

Пресс-служба «Ред Булл» сообщила, что завтра, 24 февраля, проведёт съёмочный день с болидом RB16B, который будет использоваться командой в новом сезоне.
Во время съёмочного дня впервые машину будут пилотировать гонщики команды Макс Ферстаппен и Серхио Перес. Также участие в съёмках примет резервный пилот команды Александер Албон. Он будет управлять болидом RB15 2019 года, а также активно изучать отзывы Ферстаппена и Переса о новой машине
Болид на новый сезон «Ред Булл» представил сегодня, 23 февраля.
В прошлом сезоне команда использовала болид RB16. Новинка внешне похожа на своего предшественника, однако новый болид отличает более проработанная зона боковых дефлекторов и более компактная задняя часть автомобиля. Ливрея осталась прежней, но теперь на болиде есть наклейки спонсоров, пришедших с Серхио Пересом.
«Ред Булл» стал уже четвёртой командой Формулы-1, представившей болид на новый сезон. Ранее презентации провели команды «Макларен», «Альфа Таури» и «Альфа Ромео».
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