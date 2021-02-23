Цунода испытал новый болид «Альфа Таури» на трассе в Имоле
Сегодня, 23 февраля, команда Формулы-1 «Альфа Таури» проводит съёмочный день на автодроме «Имола». Первым новый болид на трассу вывел дебютант Ф-1 Юки Цунода.
«Говорили вам, что выглядит горячо», — сказано в сообщении пресс-службы «Альфа Таури» на странице в «Твиттере».
Соответствующее видео доступно на странице команды в социальной сети.
Напомним, что в 2021 году за Фаэнцу будут выступать Пьер Гасли и Юки Цунода. Француз возьмёт на себя роль лидера команды. В минувшем сезоне он завоевал первую в карьере победу, а в общем зачёте занял 10-е место, набрав 75 очков. Что касается Цуноды, то японский пилот проведёт первый сезон в Ф-1. В минувшем году он выступал в Формуле-2, заняв в итоге третье место.
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