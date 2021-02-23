Источник: «Альпин» нацелен сделать «Уильямс» клиентской командой и близким партнёром

Руководство «Альпин» в ближайшее время намерено договориться с «Уильямсом» о поставке двигателей, сообщает La Gazzetta dello Sport. Руководитель проекта Лука ди Мео заинтересован в том, чтобы получить клиентов.

Издание утверждает, что в «Альпин» есть понимание, что при отсутствии клиентов команда просто не сможет конкурировать с другими заводскими командами. Наличие таковых позволяет получать больше данных, что облегчает процесс развития.

Кроме того, в «Альпин» надеются, что со временем «Уильямс» превратится в младшую команду, где можно будет проверять воспитанников своей молодёжной академии. Самыми вероятными претендентами на место в Формуле-1 от академии «Альпин» называют Чжоу Гуаньюя и Кристиана Лундгара.

Напомним, не так давно «Рено» поставлял моторы «Ред Булл», «Торо Россо» и «Макларену». В 2021 году у «Альпин» не будет ни одного клиента.