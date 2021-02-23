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Защитники прав человека попросили Хэмилтона бойкотировать Гран-при Саудовской Аравии

Защитники прав человека попросили Хэмилтона бойкотировать Гран-при Саудовской Аравии
Авто / Формула-1 0
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Не менее 45 организаций по защите прав человека выступили с коллективным обращением, в котором призывают семикратного чемпиона мира, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона бойкотировать Гран-при Саудовской, дабы тот обратил внимание мировой общественности на проблемы с соблюдением прав человека в крупнейшей стране Аравийского полуострова.

«Хэмилтон снова и снова демонстрировал, что он относится к окружающим нас по всему миру людям с глубокой заботой. Надеюсь, он встанет в один строй вместе с защитниками прав человека в Саудовской Аравии, такими как Луджан Аль-Хатлул. Самый титулованный и известный гонщик мира, требующий свободы и справедливости для йеменских активистов будет услышан во всём мире.

Как организация, обеспокоенная попранием прав человека, просим Хэмилтона пересмотреть взгляды на вопрос участия в Гран-при Саудовской Аравии. Если это невозможно будет сделать из-за контрактных обязательств, просим его сделать заявление во время Гран-при", — сказано в общем послании активистов на сайте Carscoops.

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