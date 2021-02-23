Перес — о дебюте в «Ред Булл»: у команды огромный потенциал

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес, поработавший 23 февраля за рулём болида образца 2018 года на трассе «Сильверстоун», поделился впечатлениями от первых заездов в составе австрийской команды. Мексиканец отметил «огромный потенциал» «Ред Булл».

«Это было великолепно. Увидеть моё имя на болиде — особенное чувство. Мечта исполнилась. Мы уже успели много поработать на симуляторе, и я доволен прогрессом, которого мы добились с точки зрения того, чтобы я чувствовал себя в машине комфортно.

В болиде всё иначе. Да, это всё ещё машина Формулы-1, но тут другое положение сиденья, другой руль, тормоза и силовая установка. Отличий очень много. Но вижу, что у команды огромный потенциал», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».