Кубица выступил против спринтерских гонок в Формуле-1
Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица поделился мнением о проведении спринтерских гонок в сезоне 2021 года. В Формуле-1 в новом сезоне впервые в качестве эксперимента будут проведены три спринтерские гонки. Спринт изменит традиционную квалификацию, она будет проходить в пятницу, 26 марта, а новая гонка — в субботу.
«Я смотрю на всё это с точки зрения зрителя, ведь я сейчас не пилотирую болид в гонках. Я не думаю, что такой формат сделает Формулу-1 более увлекательной. Мне нравится нынешний формат. Он находится в ДНК нашего вида спорта. По субботам мы смотрим квалификацию, а затем в воскресенье наблюдаем за гонками. Но теперь фанатам будет странно видеть квалификацию в пятницу», — цитирует Кубицу GrandPX.
Марко поддержал идею спринтерских гонок
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