Албон пока не будет рассматривать возможность перехода в другую команду
Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что пока не планирует покидать команду. По словам Албона, он надеется в будущем вернуться на место боевого пилота команды.
«Сперва мне не хватало опыта. Как мне показалось, со временем я вместе с инженерами начал понимать, что требуется, чтобы выжать максимум из машины. В течение сезона ситуация улучшалась, хоть некоторые результаты и не указывали на это.
В этом году я буду проводить не так много времени за рулём. Но я буду на треке, где я смогу лучше всё понять, получу информацию от инженеров. В прошлом сезоне работать с болидом было непросто.
Переход в другую команду? Посмотрим. Обычно всё решается летом. Но я буду сосредоточен на работе в «Ред Булл», — цитирует Албона GPBlog.
Хорнер: у Албона есть потенциал, но ему не хватает стабильности
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