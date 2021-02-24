Албон пока не будет рассматривать возможность перехода в другую команду

Резервный пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что пока не планирует покидать команду. По словам Албона, он надеется в будущем вернуться на место боевого пилота команды.

«Сперва мне не хватало опыта. Как мне показалось, со временем я вместе с инженерами начал понимать, что требуется, чтобы выжать максимум из машины. В течение сезона ситуация улучшалась, хоть некоторые результаты и не указывали на это.

В этом году я буду проводить не так много времени за рулём. Но я буду на треке, где я смогу лучше всё понять, получу информацию от инженеров. В прошлом сезоне работать с болидом было непросто.

Переход в другую команду? Посмотрим. Обычно всё решается летом. Но я буду сосредоточен на работе в «Ред Булл», — цитирует Албона GPBlog.