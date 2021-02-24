«Ред Булл» показал первые фото со съёмочного дня с новым болидом

Пресс-служба «Ред Булл» опубликовала первые фотографии со съёмочного дня с новым болидом. Машина RB16B будет использоваться командой в новом сезоне.
На первых кадрах показано, как болид пилотирует Макс Ферстаппен.
Запись можно посмотреть в «твиттере» «Ред Булл.
Во время съёмочного дня впервые машину будет пилотировать и Серхио Перес. Также участие в съёмках примет резервный пилот команды Александер Албон. Он будет управлять болидом RB15 2019 года, а также активно изучать отзывы Ферстаппена и Переса о новой машине
Болид на новый сезон «Ред Булл» представил накануне, 23 февраля.
В прошлом сезоне команда использовала болид RB16. Новинка внешне похожа на своего предшественника, однако новый болид отличает более проработанная зона боковых дефлекторов и более компактная задняя часть автомобиля. Ливрея осталась прежней, но теперь на болиде есть наклейки спонсоров, пришедших с Серхио Пересом.
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