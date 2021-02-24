Хорнер: слухи об уходе Ферстаппена ходят уже слишком давно, чтобы волноваться об этом
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе пилота команды Макса Ферстаппена в «Мерседес».
«Я думаю, что эти слухи ходят уже слишком давно, чтобы волноваться об этом. Для нас самое главное — сосредоточиться на собственной работе.
И, конечно, очень важно развивать наш потенциал. Это касается и Макса. В этом заключается наша цель. Я не обращаю особого внимания на слухи», — цитирует Хорнера Autosport.
Ранее Хорнер уже предположил, что «Мерседес» попытается перехватить у «Ред Булл» Ферстаппена после того, как карьеру завершит Льюис Хэмилтон.
Ранее неоднократно появлялись слухи о тайных переговорах Ферстаппена с «Мерседесом», но их каждый раз опровергали.
Хорнер: «Мерседес» попробует заполучить Ферстаппена, если Хэмилтон завершит карьеру
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