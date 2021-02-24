Хорнер: слухи об уходе Ферстаппена ходят уже слишком давно, чтобы волноваться об этом

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе пилота команды Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Я думаю, что эти слухи ходят уже слишком давно, чтобы волноваться об этом. Для нас самое главное — сосредоточиться на собственной работе.

И, конечно, очень важно развивать наш потенциал. Это касается и Макса. В этом заключается наша цель. Я не обращаю особого внимания на слухи», — цитирует Хорнера Autosport.

Ранее Хорнер уже предположил, что «Мерседес» попытается перехватить у «Ред Булл» Ферстаппена после того, как карьеру завершит Льюис Хэмилтон.

Ранее неоднократно появлялись слухи о тайных переговорах Ферстаппена с «Мерседесом», но их каждый раз опровергали.