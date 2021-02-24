«Феррари» объявила о возвращении в WEC с 2023 года в классе гиперкаров

Компания «Феррари» объявила о запуске своей новой программы в гонках. Итальянский автопроизводитель на официальном сайте сообщил о возвращении в чемпионат мира по гонкам на выносливость — WEC.



Как гласит официальный анонс, команда с 2023 года собирается выставить свои болиды в категории гиперкаров.



Последний раз «Феррари» выступала в гонках на выносливость в 1973 году. За свою историю «Феррари» одержала 36 побед в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана».



«За более чем 70 лет гонок на трассах по всему миру мы приводили наши автомобили с закрытыми колёсами к победе, изучая передовые технологические решения — инновации, которые рождаются на трассе и делают каждый произведённый в Маранелло дорожный автомобиль особенным. С новой программой гиперкаров в „Ле-Мане“ „Феррари“ снова подтверждает свою приверженность спорту и решимость быть главным действующим лицом в крупнейших мировых автоспортивных событиях», — заявил президент «Феррари» Джон Элканн.