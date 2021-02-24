В «Ред Булл» показали новый шлем Макса Ферстаппена

Команда Формулы-1 «Ред Булл» показала шлем, в котором в сезоне-2021 будет выступать нидерландский гонщик команды Макс Ферстаппен.

Если у вас медиафайл не отображается, его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Ред Булл».

Напомним, 23 февраля «Ред Булл» представил болид на новый сезон. Он будет называться RB16B.



«Ред Булл» стала уже четвёртой командой Формулы-1, представившей болид на новый сезон. Ранее презентации провели команды «Макларен», «Альфа Таури» и «Альфа Ромео».



Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году



26 февраля. «Феррари» (презентация команды)

2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (презентация болида)