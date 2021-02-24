В «Ред Булл» показали новый шлем Макса Ферстаппена
Команда Формулы-1 «Ред Булл» показала шлем, в котором в сезоне-2021 будет выступать нидерландский гонщик команды Макс Ферстаппен.
Если у вас медиафайл не отображается, его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Ред Булл».
Напомним, 23 февраля «Ред Булл» представил болид на новый сезон. Он будет называться RB16B.
«Ред Булл» стала уже четвёртой командой Формулы-1, представившей болид на новый сезон. Ранее презентации провели команды «Макларен», «Альфа Таури» и «Альфа Ромео».
Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (презентация болида)
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