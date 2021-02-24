Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Ред Булл» показали новый шлем Макса Ферстаппена

В «Ред Булл» показали новый шлем Макса Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Команда Формулы-1 «Ред Булл» показала шлем, в котором в сезоне-2021 будет выступать нидерландский гонщик команды Макс Ферстаппен.

Если у вас медиафайл не отображается, его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Ред Булл».

Напомним, 23 февраля «Ред Булл» представил болид на новый сезон. Он будет называться RB16B.

«Ред Булл» стала уже четвёртой командой Формулы-1, представившей болид на новый сезон. Ранее презентации провели команды «Макларен», «Альфа Таури» и «Альфа Ромео».

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (презентация болида)

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021