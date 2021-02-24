Машина «Феррари» получит новую двухцветную ливрею

Команда «Феррари» планирует обновить ливрею болида перед сезоном-2021. По информации итальянского издания Formu1a.Uno, в раскраске нового болида команды будет использовано два оттенка красного.



«После сомнительной матовой ливреи SF90 и более традиционной красной раскраски болида SF1000, новая машина будет окрашена в два оттенка красного цвета. Снизу вверх ливрея будет становиться темнее», — написал журналист Formu1a.Uno Джулиано Дучесса.



Презентация команды «Феррари» состоится 26 февраля, а сама машина будет представлена 10 марта. Напомним, минувший сезон для команды стал одним из худших за многие годы. В 2021 году её цвета будут защищать Шарль Леклер и Карлос Сайнс, который заменит в составе команды Себастьяна Феттеля.