Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Ферстаппен прокомментировал первый опыт пилотирования нового болида «Ред Булл»

Ферстаппен прокомментировал первый опыт пилотирования нового болида «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой первый опыт за рулём болида RB16B, который команда будет использовать в сезоне-2021.

«Сегодня у нас был съёмочный день. Сперва я начал день на болиде RB15, сев за руль этой машины после долгого перерыва. Проехал несколько кругов, чтобы почувствовать себя комфортнее в машине, затем я запрыгнул в RB16B. Конечно, это новая машина, и снова нужно было сделать так, чтобы почувствовать себя комфортнее с машиной вокруг тебя, с двигателем, насколько это возможно, и попытаться заставить всё работать более плавно, попытаться наилучшим образом подготовиться перед тем, как ехать на тесты в Бахрейн.

Конечно, это другой болид. Есть большие изменения в днище, оно сильно урезано сзади. Конечно, машина всегда будет вести себя иначе, но речь не о работе с настройками, речь просто о том, чтобы почувствовать себя комфортно в машине, получить базовой понимание машины, а остальная работа, разумеется, будет выполняться в Бахрейне», — рассказал Ферстаппен в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021