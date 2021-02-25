Ферстаппен прокомментировал первый опыт пилотирования нового болида «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свой первый опыт за рулём болида RB16B, который команда будет использовать в сезоне-2021.
«Сегодня у нас был съёмочный день. Сперва я начал день на болиде RB15, сев за руль этой машины после долгого перерыва. Проехал несколько кругов, чтобы почувствовать себя комфортнее в машине, затем я запрыгнул в RB16B. Конечно, это новая машина, и снова нужно было сделать так, чтобы почувствовать себя комфортнее с машиной вокруг тебя, с двигателем, насколько это возможно, и попытаться заставить всё работать более плавно, попытаться наилучшим образом подготовиться перед тем, как ехать на тесты в Бахрейн.
Конечно, это другой болид. Есть большие изменения в днище, оно сильно урезано сзади. Конечно, машина всегда будет вести себя иначе, но речь не о работе с настройками, речь просто о том, чтобы почувствовать себя комфортно в машине, получить базовой понимание машины, а остальная работа, разумеется, будет выполняться в Бахрейне», — рассказал Ферстаппен в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.
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