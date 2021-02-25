Гасли: готов взять на себя роль лидера, но нужно помнить, что у меня неопытный напарник

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что готов стать безоговорочным лидером команды из Фаэнцы.
«Прямо сейчас я нахожусь в лучшей физической форме за всю жизнь и готов взять на себя роль лидера команды, направлять её. Мой подход на самом деле не меняется. Я просто должен помнить, что у меня неопытный напарник (Юки Цунода. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гасли GrandPX.
Также Пьер затронул тему сотрудничества «Альфа Таури» с «Ред Булл».
«Мы хотим позиционировать себя в большей степени как независимую гоночную команду и меньше восприниматься в качестве сестринского коллектива «Ред Булл». Однако сотрудничество продолжится, и это поможет сократить расходы. В любом случае, оно очень ограничено правилами, поэтому нам многое приходится делать самим. Из-за прошлогодней победы теперь я больше нахожусь в центре внимания, но мне следует оставаться объективным в отношении себя и команды. Не стоит ожидать, что мы сможет творить такие невероятные вещи каждый уик-энд», — добавил француз.
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