Гасли: готов взять на себя роль лидера, но нужно помнить, что у меня неопытный напарник

Французский пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли заявил, что готов стать безоговорочным лидером команды из Фаэнцы.



«Прямо сейчас я нахожусь в лучшей физической форме за всю жизнь и готов взять на себя роль лидера команды, направлять её. Мой подход на самом деле не меняется. Я просто должен помнить, что у меня неопытный напарник (Юки Цунода. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гасли GrandPX.

Также Пьер затронул тему сотрудничества «Альфа Таури» с «Ред Булл».

«Мы хотим позиционировать себя в большей степени как независимую гоночную команду и меньше восприниматься в качестве сестринского коллектива «Ред Булл». Однако сотрудничество продолжится, и это поможет сократить расходы. В любом случае, оно очень ограничено правилами, поэтому нам многое приходится делать самим. Из-за прошлогодней победы теперь я больше нахожусь в центре внимания, но мне следует оставаться объективным в отношении себя и команды. Не стоит ожидать, что мы сможет творить такие невероятные вещи каждый уик-энд», — добавил француз.