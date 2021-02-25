Лоуренс Стролл: Хэмилтон в «Астон Мартин»? Это заманчиво

Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл ответил на вопрос, хотел ли бы он пригласить в свою команду семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, у которого в конце сезона-2021 закончится контракт с «Мерседесом».
«Это определённо очень заманчиво. Льюис великолепен в любой машине, и я уверен, что все скажут «да», ведь он — семикратный чемпион мира. Но сейчас я сосредоточен на работе по текущему сезону.
Большая тройка команд значительно опережала всех по расходам и, вероятно, имела на 400-500 сотрудников больше. Всё это ушло [с введением потолка бюджетов].
Сейчас мы строим совершенно новую базу, она будет самой современной в Формуле-1. Эта команда показала свой вес при значительно меньших ресурсах, и я искренне верю, что с тем же количеством людей и тем же бюджетом нет причин, по которым мы не сможем бороться за титул. Думаю, это вполне реалистично», — приводит слова Стролла-старшего BT Sport.
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