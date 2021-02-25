Джин Хаас: мощь «Мерседеса» действительно убила то, что представляет собой Формула-1

Владелец собственной команды Формулы-1 Джин Хаас заявил, что успех «Мерседеса» при создании силовой установки убил настоящий дух «Королевских гонок».

«В 2020 году, когда у «Феррари» снизилась мощность, стало совершенно очевидно, что все их клиенты имеют дефицит по сравнению с «Мерседесом», «Хондой» и «Рено». Наша лодка привязана к кораблю «Скудерии», поэтому, когда они теряют в скорости, мы едем ещё медленнее. Не думаю, что тут можно было что-то сделать.

Мы не контролируем детали, которые получаем от «Феррари», но верим, что они могут решить эту проблему. Не только «Скудерия», но и «Хонда» с «Рено» — у всех есть отставание от «Мерседеса» по двигателям. Они построили чрезвычайно мощный и надёжный мотор с высокой топливной экономичностью. К этому не смогла приблизиться ни одна другая команда.

Для меня это действительно убило то, что представляет собой Формула-1. «Мерседес» может доминировать в таком большом количестве вещей из-за большей мощности. Но кто захочет участвовать в гонках, если знает, что в каждом чёртовом Гран-при известен победитель? Это просто надоедает», — приводит слова Хааса Racer.