«Феррари» провела реструктуризацию команды, рассказав о новых назначениях

Пресс-служба «Феррари» на официальном сайте сообщила об изменении структуры команды и назначении новых специалистов.



«Многочисленные задачи, с которыми предстоит столкнуться «Скудерии Феррари» в текущем и предстоящем сезонах, требуют абсолютного сосредоточения на технических и гоночных приоритетах с чётким определением ролей и обязанностей.



Руководителю команды Маттиа Бинотто будут подчиняться четыре отдела, которые возглавят: Энрико Кардиле (шасси), Энрико Гуалтьери (силовая установка), Лорана Мекьеса (гоночный отдел) и Джанмарии Фульдженци (цепочка поставок)», — отмечается в заявлении «Скудерии».

Отдел шасси, ранее возглавляемый Симоне Рестой, также был реорганизован и будет состоять из четырёх подразделений — разработка концепции (Давид Санчес), проектирование (Фабио Монтеччи), улучшение скоростных характеристик (Энрико Кардиле) и обслуживание машины (Диего Иоверно).



Кроме того, с целью максимального увеличения возможностей для бизнеса, отдел рекламы, маркетинга и мероприятий «Феррари» станет частью зоны диверсификации бренда, которую возглавит Никола Боари.