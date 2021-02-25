«Феррари» провела реструктуризацию команды, рассказав о новых назначениях

Пресс-служба «Феррари» на официальном сайте сообщила об изменении структуры команды и назначении новых специалистов.
«Многочисленные задачи, с которыми предстоит столкнуться «Скудерии Феррари» в текущем и предстоящем сезонах, требуют абсолютного сосредоточения на технических и гоночных приоритетах с чётким определением ролей и обязанностей.
Руководителю команды Маттиа Бинотто будут подчиняться четыре отдела, которые возглавят: Энрико Кардиле (шасси), Энрико Гуалтьери (силовая установка), Лорана Мекьеса (гоночный отдел) и Джанмарии Фульдженци (цепочка поставок)», — отмечается в заявлении «Скудерии».
Отдел шасси, ранее возглавляемый Симоне Рестой, также был реорганизован и будет состоять из четырёх подразделений — разработка концепции (Давид Санчес), проектирование (Фабио Монтеччи), улучшение скоростных характеристик (Энрико Кардиле) и обслуживание машины (Диего Иоверно).
Кроме того, с целью максимального увеличения возможностей для бизнеса, отдел рекламы, маркетинга и мероприятий «Феррари» станет частью зоны диверсификации бренда, которую возглавит Никола Боари.
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