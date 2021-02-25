Чемпионат электросамокатов, организованный ди Грасси и Вурцом, представил технику на сезон
Гоночная серия eSkootr показала первую модель электросамоката, который будет использоваться в серии в 2021 году.
Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в официальном «твиттере» серии eSkootr.
Напомним, чемпионат eSkootr организован при участии бывших пилотов Формулы-1 — бразильца Лукаса ди Грасси и австрийца Александера Вурца.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в официальном «твиттере» серии eSkootr.
Электросамокат S1-X разработан бывшим технологическим подразделением «Уильямса» — Williams Advanced Engineering. Самокат работает на батареях. Техника способна разгоняться до 100 км/ч. Мощность самоката — 16 лошадиных сил, а вес составляет 35 килограммов.
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