Чемпионат электросамокатов, организованный ди Грасси и Вурцом, представил технику на сезон

Гоночная серия eSkootr показала первую модель электросамоката, который будет использоваться в серии в 2021 году.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в официальном «твиттере» серии eSkootr.

Напомним, чемпионат eSkootr организован при участии бывших пилотов Формулы-1 — бразильца Лукаса ди Грасси и австрийца Александера Вурца.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в официальном «твиттере» серии eSkootr.

Электросамокат S1-X разработан бывшим технологическим подразделением «Уильямса» — Williams Advanced Engineering. Самокат работает на батареях. Техника способна разгоняться до 100 км/ч. Мощность самоката — 16 лошадиных сил, а вес составляет 35 килограммов.