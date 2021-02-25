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«Меня не так поняли». Сало заявил, что не раскрывал деталей соглашения ФИА с «Феррари»

«Меня не так поняли». Сало заявил, что не раскрывал деталей соглашения ФИА с «Феррари»
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Мика Сало, являющийся в настоящее время стюардом, фактически отказался от своих слов, сказанных о двигателе «Феррари». Напомним, в недавнем интервью финн сказал, что в результате махинаций с силовыми установками в 2019 году, «Скудерия» в 2020-м вынуждена была ограничить расход топлива. Информация широко распространилась в прессе. В итоге Сало отреагировал на это.

«Сказанное в интервью в Twitch пару дней назад… Меня не так поняли. Хотел бы прояснить, что не знаю подробности сделки „Феррари“ и ФИА. Мы же просто общались, это была глупая шутка и разговор двух парней. Могу лишь сказать, что не имею понятия о деталях соглашения. Даже если бы и знал что-то, не стал бы говорить об этом во всеуслышание», — приводит слова Сало Mtvuutiset.fi.

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