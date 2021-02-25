Вассёр считает, что «Феррари» в 2021 году из-за мотора не сможет конкурировать с лидерами

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр в недавнем интервью заявлял, что в «Феррари» практически полностью устранили те проблемы с двигателем, которые мешали «Скудерии» в минувшем сезоне. Теперь же функционер заявил, что именно силовая установка станет тем камне преткновения, который не даст итальянской команде соперничать с лидерами.

«В минувшем сезоне у двигателя было недостаточно лошадиных сил. Это по большей части и стало причиной нашего отставания. Не думаю, что „Феррари“ сократит отставание за один год. Провести развитие шасси можно быстро, но цикл развития моторов гораздо дольше», — приводит слова Вассёра GrandPX.news.

Напомним, в минувшем сезоне все команды, использующие моторы «Феррари», заняли место во второй половине общего зачёта. «Феррари» стали шестыми, «Альфа Ромео» заняла восьмое место, «Хаас» стал девятым.