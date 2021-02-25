Джин Хаас не стал спонсором Грожана в IndyCar, чтобы не смотреть, как он «себя убивает»

Владелец команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас признался, что намерен был стать спонсором Ромена Грожана в IndyCar. Напомним, француз отдал американской команде несколько лет карьеры. Вместе с тем после жуткой аварии гонщика на Гран-при Бахрейна в 2020 году бизнесмен отказался от этой идеи.

«Ромен спрашивал, будем ли мы готовы стать его спонсорами в IndyCar. Вначале я был открыт для этой идеи. Но после аварии в Бахрейне был просто рад, что он не погиб. Рад, что он выжил, ведь он абсолютно до конца уничтожил машину.

У него жена и трое детей. Сказал ему, что не могу дать денег, чтобы не смотреть потом, как он себя убивает. Чувствовал, что ему нужно оставаться дома и заботиться о семье. Он избежал страшного. Если бы машина сместилась на несколько градусов в ту или иную сторону, он не выбрался бы и просто погиб. Ему очень повезло.

Команде тоже повезло. Не мог представить, как столкнусь с его вдовой и детьми. Я просто не мог так. Так что сказал Грожану, что больше не могу ему помочь", — приводит слова Хааса Racer.

Напомним, Ромен Грожан всё же сумел получить место в IndyCar. В 2021 году он будет выступать за команду Dayl Coyn Racing.