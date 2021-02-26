Лоуренс Стролл: Лэнс показал, что в нём течёт чемпионская кровь

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл поделился мнением о перспективах своего сына, пилота команды Лэнса Стролла. Он выразил уверенность, что Лэнс может добиться больших успехов.

«Есть много завистников, они бы хотели оказаться на месте Лэнса. Эти люди говорят всякие глупости, но я не обращаю на это внимания, как и сам Лэнс.

Считаю ли я его талантливым? Да, я думаю, что он очень талантлив. Он показал, что в нём течёт чемпионская кровь.

Феттель? Мы уже прошли большой путь, но пока не стали чемпионами мира. Себастьян обладает необходимой рабочей этикой, настроем, которые необходимы для борьбы за титул. Его качества для нас бесценны. Он очень мотивирован стать одним из тех, кто вернёт «Астон Мартин» в Формулу-1. Я ничуть не сомневаюсь, что он будет быстрым как никогда», — цитирует Стролла BT Sport.