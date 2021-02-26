Ферстаппен выступил против спринтерских гонок в Формуле-1

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о нововведении Формулы-1 — спринтерских гонках. В Формуле-1 в новом сезоне впервые в качестве эксперимента будут проведены три спринтерские гонки. Спринт изменит традиционную квалификацию, она будет проходить в пятницу, 26 марта, а новая гонка — в субботу.

«Нам вовсе необязательно увеличить количество заездов. Мне нравятся полуторачасовые гонки. Если у нас будут хорошие болиды, мы сможем вести плотную борьбу. И в этом случае на победу будут претендовать больше команд.

В таком случае нам просто будут не нужны спринтерские гонки. Поэтому мне кажется, что нет смысла так сильно менять формат. Не нужно многое менять, чтобы увидеть борьбу за победы», — цитирует Ферстаппена Racefans.