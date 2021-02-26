Никита Бедрин проведёт новый сезон в итальянской Формуле-4

Команда Van Amersfoort Racing сообщила, что российский пилот Никита Бедрин новый сезон проведёт в итальянской Серии Формулы-4. Также его привлекут к участию в некоторых этапах немецкой Формулы-4.
«Я очень рад, в каком направлении развивается моя карьера. И не только сейчас, но и какие перспективы открываются в ближайшем будущем. Сейчас я работаю с командой, чтобы хорошо подготовиться к началу сезона. Могу честно сказать, что приятно чувствовать себя в окружении членов команды, которые также мотивированы, как и я сам. Я очень жду начала сезона. Знаю, что он будет непростым, я полностью сосредоточен на получении опыта и обучении, но, будучи человеком, который любит соревноваться, я постараюсь добиться успехов на треке», — цитирует Бедрина пресс-служба команды.
В новом сезоне итальянской Формулы-4 состоятся семь этапов. Соревнования будут проходить с мая по октябрь 2021 года.
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