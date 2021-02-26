Кубица сегодня проводит обкатку нового болида «Альфа Ромео» в Барселоне

Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица проводит обкатку нового болида команды C41. Гонщик вывел впервые её на трассу на автодроме в Каталонии. Заезды проводятся во время рекламных съёмок.

Как сообщает Speedweek, титульный спонсор «Альфа Ромео», польская компания PKN Orlen, попросила команду посадить за руль Кубицу. Примечательно, что презентацию автомобиля «Альфа Ромео» провела на сцене Большого театра — Национальной оперы в Варшаве (Польша).

Запись можно посмотреть в «твиттере» «Альфа Ромео».

В новом сезоне боевыми пилотами «Альфа Ромео» останутся Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Они принимали участие в презентации нового болида. Также в мероприятии поучаствовал поляк Кубица.