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«Продолжу сражаться за перемены, пока в лёгких будет воздух». Хэмилтон — о BLM-движении

«Продолжу сражаться за перемены, пока в лёгких будет воздух». Хэмилтон — о BLM-движении
Авто / Формула-1 0
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон пообещал и дальше активно участвовать в жизни движения Black Lives Matter, направленного на защиту интересов темнокожих. Хэмилтон выступил с новым заявлением по этому поводу.

«BLM. В прошлом году некоторые из нас преклонили колено, чтобы поддержать равенство. И я горжусь этим. Но теперь у меня есть вопрос, что дальше? Неравенство в нашем спорте и в мире существует. По-прежнему требуются перемены. Мы должны продолжать действовать. Мы должны и дальше требовать равенства для всех. Только в этом случае возможны важные перемены в нашем мире.

До тех пор, пока в моих лёгких будет воздух, я продолжу сражаться за перемены. Я буду работать над тем, чтобы создать условия для цветных детей, чтобы у них были возможности в науке, инженерном деле, креативных дисциплинах. Давайте продолжать оказывать давление и требовать. А к чему готовы вы?» — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» британца.

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