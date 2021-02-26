«Продолжу сражаться за перемены, пока в лёгких будет воздух». Хэмилтон — о BLM-движении

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира в Формуле-1 Льюис Хэмилтон пообещал и дальше активно участвовать в жизни движения Black Lives Matter, направленного на защиту интересов темнокожих. Хэмилтон выступил с новым заявлением по этому поводу.
«BLM. В прошлом году некоторые из нас преклонили колено, чтобы поддержать равенство. И я горжусь этим. Но теперь у меня есть вопрос, что дальше? Неравенство в нашем спорте и в мире существует. По-прежнему требуются перемены. Мы должны продолжать действовать. Мы должны и дальше требовать равенства для всех. Только в этом случае возможны важные перемены в нашем мире.
До тех пор, пока в моих лёгких будет воздух, я продолжу сражаться за перемены. Я буду работать над тем, чтобы создать условия для цветных детей, чтобы у них были возможности в науке, инженерном деле, креативных дисциплинах. Давайте продолжать оказывать давление и требовать. А к чему готовы вы?» — написал Хэмилтон в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» британца.
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