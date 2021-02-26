Бинотто считает, что «Феррари» не избежать ряда неудач в 2021 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал о подходе команды к новому сезону Формулы-1.



«Сезон-2021 будет очень важным, полным испытаний. В первую очередь — автомобиль. SF21, который многое унаследовал от своего предшественника. Затем ограничение бюджетов: впервые у нас будет ограничение расходов. Мы должны встретить эти испытания с решимостью, вместе с нашим новым составом пилотов. Кроме того, новую машину на сезон-2022 необходимо строить с нуля, поскольку она будет совершенно новой, как с точки зрения дизайна, так и технических особенностей.



Путь, который нам предстоит, долог и полон препятствий. Возможно, что нас будут ждать ошибки и неудачи. Некоторые из них неизбежны. Для нас важно, чтобы любое слабое место стало для нашей команды возможностью прогрессировать, соблюдая правильный дух.



Для достижения целей на 2021 год у нас есть два пилота — Шарль и Карлос. Это самый молодой состав пилотов команды с 1968 года. Мы будем строить наше будущее вокруг них. Они тоже хорошо знают, что являются частью долгой и выдающейся истории „Феррари“», — сообщил Бинотто.

Сайнс не особо рассчитывает побороться с Леклером. «Феррари» презентовала команду «Скудерия» провела самую странную презентацию перед сезоном-2021.