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Сайнс объяснил, почему ему будет трудно победить Леклера в сезоне-2021

Сайнс объяснил, почему ему будет трудно победить Леклера в сезоне-2021
Авто / Формула-1 0

Испанский новичок «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос, сумеет ли он в сезоне-2021 победить во внутрикомандном противостоянии Шарля Леклера.

«Для меня это будет очень сложно в этом году, потому что я не настолько хорошо знаю команду и машину, а ты всегда показываешь максимум возможного. Но я попробую опередить тебя, посмотрим.

Я думаю, что гораздо важнее, что мы должны помнить о том, что добиться продвижения «Феррари» вперёд гораздо важнее, чем наши собственные сражения. Думаю, мы должны хорошо работать вместе, это главное. Когда речь идёт о титуле или чём-то более особенном, нам нужно беспокоиться друг о друге чуть больше», — заявил Сайнс в совместном интервью с Леклером, которое подготовила пресс-служба «Феррари».

Сайнс не особо рассчитывает побороться с Леклером. «Феррари» презентовала команду
«Скудерия» провела самую странную презентацию перед сезоном-2021.
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