Сайнс объяснил, почему ему будет трудно победить Леклера в сезоне-2021

Испанский новичок «Феррари» Карлос Сайнс ответил на вопрос, сумеет ли он в сезоне-2021 победить во внутрикомандном противостоянии Шарля Леклера.



«Для меня это будет очень сложно в этом году, потому что я не настолько хорошо знаю команду и машину, а ты всегда показываешь максимум возможного. Но я попробую опередить тебя, посмотрим.



Я думаю, что гораздо важнее, что мы должны помнить о том, что добиться продвижения «Феррари» вперёд гораздо важнее, чем наши собственные сражения. Думаю, мы должны хорошо работать вместе, это главное. Когда речь идёт о титуле или чём-то более особенном, нам нужно беспокоиться друг о друге чуть больше», — заявил Сайнс в совместном интервью с Леклером, которое подготовила пресс-служба «Феррари».

Сайнс не особо рассчитывает побороться с Леклером. «Феррари» презентовала команду «Скудерия» провела самую странную презентацию перед сезоном-2021.