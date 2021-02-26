Перес объяснил, почему не все пилоты «Ред Булл» способны выжимать из машины максимум

Новобранец «Ред Булл» Серхио Перес, который постепенно знакомится с болидом австрийской команды, уже понял, почему некоторые пилоты не смогли проявить свои лучшие качества при работе с машиной. По его словам, она требует особого стиля.

«Одна из первых особенностей, на которую я обратил внимание сначала на симуляторе, а затем и в болиде, заключалась в уровне сцепления передней части. Он очень высок.

Я смог сразу понять, почему не все пилоты смогли работать с этой машиной. Выжать из неё максимум не так-то просто. Но если найти рабочее окно, хотя это и трудно, можно быть очень быстрым.

Болид требует специфического стиля пилотажа, очень специфического. Но это супермашина. Это одна из сильных сторон «Ред Булл», но также это то, что осложняет работу", — приводит слова Переса GrandPX.news.