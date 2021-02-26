Бинотто: «Феррари» значительно отыграла дефицит скорости на прямых

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто рассказал, что новый болид значительно прибавил по сравнению с машиной образца 2020 года в плане скорости на прямых.

«Думаю, что главной проблемой в 2020 году был дефицит скорости на прямых. Трудности были не только с мощностью, но и с лобовым сопротивлением. Мы работали над этими компонентами. Основываясь на данных симулятора, и основываясь на том, что мы видим в плане мощности на стендовых тестах, а также с учётом данных о лобовом сопротивлении, думаю, мы значительно отыграли дефицит скорости на прямых.

Ожидаю, что в 2021 году это не будет такой проблемой. Надеемся быть конкурентоспособными, но наверняка мы будем знать об этом только в Бахрейне. Много будет связано с работой других команд. Но мы убеждены, что наш болид гораздо эффективнее, чем в прошлом году. Когда говорю об эффективности, имею ввиду и аэродинамику, и мощь", — приводит слова Бинотто RaceFans.