Алонсо пропустит презентацию «Альпин»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо не сможет присутствовать на презентации нового болида своей команды, которая запланирована на 2 марта. Соответствующую информацию подтвердили непосредственно в «Альпин».

«Мы с сожалением подтверждаем информацию о том, что Фернандо Алонсо не будет представлен на мероприятии. Санитарная обстановка и действующие правила не позволяют ему принять участие в презентации», — приводит слова представителей «Альпин» RaceFans.

Напомним, Фернандо Алонсо не так давно стал участником ДТП. Его велосипед столкнулся с автомобилем. В результате спортсмен получил серьёзные травмы лица, в том числе перелом челюсти. Фернандо пришлось перенести операцию. Судя по всему, именно это и помешает ему быть вместе с командой 2 марта.