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Де Врис выиграл первую гонку сезона в Формуле-E

Де Врис выиграл первую гонку сезона в Формуле-E
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершилась первая гонка сезона Формулы-E 2021 года. Победу в ней одержал Ник де Врис из Mercedes-EQ. Второе место досталось пилоту Venturi Эдоардо Мортаре. Топ-3 замкнул Митч Эванс из Jaguar Racing.

Паскаль Верляйн и Стоффель Вандорн финишировали на пятом и восьмом месте соответственно. 27 февраля в Саудовской Аравии пройдёт ещё одна гонка Формулы-E. После этого в чемпионате наступит долгая пауза, которая продлится вплоть до середины весны. 10 апреля чемпионат электрической Формулы примет Рим.

Формула-E. Саудовская Аравия

1. Ник де Врис (Mercedes-EQ)
2. Эдоардо Мортара (Venturi)
3. Митч Эванс (Jaguar Racing)
4. Рене Раст (Audi Sport ABT Schaeffler)
5. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche Formula E Team)
6. Оливер Роуленд (Nissan e.dams)
7. Александер Симс (Mahindra Racing)
8. Стоффель Вандорн (Mercedes-EQ)
9. Лукас ди Грасси (TAG Heuer Porsche Formula E Team)
10. Оливер Тёрви (NIO 333)

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