Шумахер ответил на критику, связанную с отказом отвечать на вопрос о борьбе с расизмом
Новобранец Формулы-1, пилот «Хааса» Мик Шумахер почти сразу отреагировал на критику, которая обрушилась на него после того, как он в одном из интервью отказался комментировать борьбу с расизмом, которая в 2020 году активно пропагандировалась в Ф-1.
«Когда в интервью я отвечал на вопрос о политическом активизме, то был неправильно понят. Хочу прояснить, что выступаю против любых форм несправедливости и неравенства, а также поддерживаю борьбу с расизмом», — написал молодой немец на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в социальных сетях очень жёстко отреагировали на нежелание Шумахера-младшего что-либо комментировать по вопросу борьбы с расизмом. Среди читателей «Твиттера» находились и такие, которые предлагали уволить Мика из «Хааса».
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