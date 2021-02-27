Сайнс опроверг слухи об аварии на тестах «Пирелли»

Новобранец «Феррари» Карлос Сайнс опроверг слухи о том, что во время закрытых тестов «Пирелли» попал в аварию. Кроме того, испанец поделился впечатлениями о 18-дюймовых шинах.

«Тесты „Пирелли“ полностью закрыты, так что мне сложно отвечать на вопрос, ведь я не знаю, о чём нам можно говорить по контракту, а о чём нет. Но если на тестах что-то и случилось, о чём я не стал бы вам говорить, то это был незначительный инцидент.

Что касается 18-дюймовых шин, то первые впечатления от них положительные. Особенно учитывая то, как ещё сыра эта идея. Нам необходимо дождаться момента, когда эти шины будут установлены на машины образца 2022 года, которые будут совершенно иными", — приводит слова испанского пилота Crash.

