«Вернёмся к теме автоспорта». Мик Шумахер отказался отвечать на вопрос об отце

Новобранец Формулы-1 пилот «Хааса» Мик Шумахер не стал отвечать на вопрос, может ли он делиться эмоциями от предстоящего дебюта в Ф-1 с отцом, семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером.
«Это личная тема. Нужно вернуться к теме автоспорта», — приводит слова Шумахера-младшего Nextgen-Auto.
Напомним, о состоянии здоровья Михаэля Шумахера уже много лет ничего неизвестно. В декабре 2013 года он получил серьёзную травму головного мозга в результате несчастного случая на горнолыжном курорте. Долгое время он находился в коме.
Последние годы Михаэль проходит реабилитацию, но большинство специалистов склоняются к тому, что Шумахер-старший никогда не будет прежним. Бывший глава «Феррари», а ныне президент ФИА Жан Тодт заявлял, что неоднократно посещал Михаэля Шумахера.
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