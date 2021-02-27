Новобранец «Феррари» Карлос Сайнс дал понять, что не намерен выполнять в «Скудерии» роль второго пилота. Испанец заявил, что в составе итальянской команды надеется стать чемпионом мира.

«Пилотировать болид „Феррари“ к 26 годам — это то, к чему я всегда стремился. Через пять лет хочу быть чемпионом мира. Думаю, „Феррари“ — лучшая команда для достижения этой цели. Думаю, я оказался в нужном месте в нужное время. Мне просто потребуется некоторое время», — приводит слова испанского спортсмена GPblog.

Напомним, Сайнс в «Феррари» заменил четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Карлос пришёл в «Скудерию» после одного из самых неудачных сезонов в команде за последние годы. В Маранелло признают, что в 2021 году «Феррари» не будет бороться за титул.