Пилот Формулы-E Мортара доставлен в больницу после тяжёлой аварии

Сегодня, 27 февраля, в Саудовской Аравии проходит второй этап чемпионата мира Формулы-E. На свободной практике произошёл серьёзный инцидент. Пилот Эдоардо Мортара не смог затормозить в первом повороте, в результате чего попал в тяжёлую аварию, машина врезалась в барьеры. Мортара был немедленно извлечён из машины и доставлен в больницу.

«Мортара доставлен в больницу. Он в сознании, говорит и может шевелить конечностями», — приводит слова представителя гонщика The Race.

Отметим, что в первой гонке сезона, которая прошла 26 февраля, Мортара проявил себя и финишировал на втором месте.

После этапа в Саудовской Аравии в чемпионате Формулы-E наступит длительная пауза. Следующий этап состоится лишь в апреле.