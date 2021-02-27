Пилот Формулы-E Мортара доставлен в больницу после тяжёлой аварии
Сегодня, 27 февраля, в Саудовской Аравии проходит второй этап чемпионата мира Формулы-E. На свободной практике произошёл серьёзный инцидент. Пилот Эдоардо Мортара не смог затормозить в первом повороте, в результате чего попал в тяжёлую аварию, машина врезалась в барьеры. Мортара был немедленно извлечён из машины и доставлен в больницу.
«Мортара доставлен в больницу. Он в сознании, говорит и может шевелить конечностями», — приводит слова представителя гонщика The Race.
Отметим, что в первой гонке сезона, которая прошла 26 февраля, Мортара проявил себя и финишировал на втором месте.
После этапа в Саудовской Аравии в чемпионате Формулы-E наступит длительная пауза. Следующий этап состоится лишь в апреле.
Рекомендуем вам
- 27 февраля 2021
-
15:51
-
14:57
-
13:58
-
12:39
-
10:56
-
09:56
-
01:18
-
00:30
- 26 февраля 2021
-
22:23
-
21:16
-
20:40
-
19:59
-
18:51
-
17:45
-
17:41
-
17:26
-
17:17
-
16:52
-
16:16
-
15:36
-
15:13
-
14:07
-
13:19
-
11:40
-
10:19
-
09:51
-
01:13
- 25 февраля 2021
-
23:59
-
22:51
-
21:43
-
20:46
-
19:48
-
19:03
-
17:40
-
15:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам