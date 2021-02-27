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Пилот Формулы-E Мортара доставлен в больницу после тяжёлой аварии

Пилот Формулы-E Мортара доставлен в больницу после тяжёлой аварии
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Сегодня, 27 февраля, в Саудовской Аравии проходит второй этап чемпионата мира Формулы-E. На свободной практике произошёл серьёзный инцидент. Пилот Эдоардо Мортара не смог затормозить в первом повороте, в результате чего попал в тяжёлую аварию, машина врезалась в барьеры. Мортара был немедленно извлечён из машины и доставлен в больницу.

«Мортара доставлен в больницу. Он в сознании, говорит и может шевелить конечностями», — приводит слова представителя гонщика The Race.

Отметим, что в первой гонке сезона, которая прошла 26 февраля, Мортара проявил себя и финишировал на втором месте.

После этапа в Саудовской Аравии в чемпионате Формулы-E наступит длительная пауза. Следующий этап состоится лишь в апреле.

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