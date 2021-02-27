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После аварии Мортары машинам с моторами «Мерседес» запретили участие в квалификации Ф-E

После аварии Мортары машинам с моторами «Мерседес» запретили участие в квалификации Ф-E
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Сегодня, 27 февраля, в Саудовской Аравии проходит второй этап чемпионата мира Формулы-E. На свободной тренировке он был омрачён тяжёлой аварией пилота Venturi Racing Эдоардо Мортары — его болид врезался в барьеры. Гонщик был доставлен в больницу и находится в сознании.

Тем не менее руководство ФИА приняло решение не допускать к участию в квалификации все машины, эксплуатирующие силовые установки «Мерседес». Таким образом, возможности побороться за очки лишились победитель первого этапа Ник де Врис, его напарник по Mercedes-EQ Стоффель Вандорн, очевидно, что Мортара и напарник Эдоардо Норман Нато.

В Venturi сообщили, что авария Мортары, скорее всего, связана с отказом тормозов, в ФИА же решили проверить все моторы «Мерседес», сообщает Motorsport.

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