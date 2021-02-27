В «Астон Мартин» впервые завели двигатель на новом болиде

Пресс-служба команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала на своём YouTube-канале видео запуска двигателя на новом болиде AMR21. Напомним, команда будет использовать двигатели «Мерседес».
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале команды «Астон Мартин».
Напомним, презентация «Астон Мартин» состоится 3 марта. 2021 год станет первым, когда команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезоне она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.
Вместо Серхио Переса в составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.
Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:
15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
23 февраля. «Ред Булл»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
4 марта. «Хаас»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).
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