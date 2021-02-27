Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Астон Мартин» впервые завели двигатель на новом болиде

В «Астон Мартин» впервые завели двигатель на новом болиде
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Пресс-служба команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала на своём YouTube-канале видео запуска двигателя на новом болиде AMR21. Напомним, команда будет использовать двигатели «Мерседес».

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть на YouTube-канале команды «Астон Мартин».

Напомним, презентация «Астон Мартин» состоится 3 марта. 2021 год станет первым, когда команда будет выступать под этим брендом. В минувшем сезоне она называлась «Рейсинг Пойнт». Вместе с ребрендингом у конюшни частично поменялся состав пилотов.

Вместо Серхио Переса в составе будет выступать четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель. Его напарником будет Лэнс Стролл.

Расписание презентаций команд Формулы-1 в 2021 году:

15 февраля. «Макларен»
19 февраля. «Альфа Таури»
22 февраля. «Альфа Ромео»
23 февраля. «Ред Булл»
26 февраля. «Феррари» (презентация команды)
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
4 марта. «Хаас»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021