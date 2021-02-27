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ФИА разрешила машинам с моторами «Мерседес» участвовать в гонке Формулы-Е

ФИА разрешила машинам с моторами «Мерседес» участвовать в гонке Формулы-Е
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0
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Сегодня, 27 февраля, в Саудовской Аравии проходит второй этап чемпионата мира Формулы-E. На свободной тренировке он был омрачён тяжёлой аварией пилота Venturi Racing Эдоардо Мортары — его болид врезался в барьеры. Гонщик был доставлен в больницу.

Руководство ФИА приняло решение не допускать к участию в квалификации все машины, эксплуатирующие силовые установки «Мерседес». Однако, машины смогут принять участие в гонке, поскольку проблема была устранена.

«Первое, и самое важное — мы рады, что Эдо в полной безопасности и здоров после аварии в третьей тренировке. Тормозная система болида Формулы-Е устроена таким образом, что в случае отказа передних тормозов, задняя тормозная система активируется. Однако, в данном случае из-за неверного программного параметра тормозная система не сработала должным образом. Мы устранили проблему с программным обеспечением и продемонстрировали ФИА, что проблема решена. ФИА разрешила всем болидам с двигателями „Мерседес“ участвовать в гонке», — гласит заявление пресс-службы команды Формулы-Е «Мерседес».

«Просто короткое сообщение, чтобы сообщить всем, что со мной всё в порядке. Я пережил самый старшный момент и благодарен за всю поддержку, которую я получил. Мы думаем о том, чтобы попытаться стартовать в гонке, если сможем отремонтировать машину. Это будет очень сложно», — написал в своём «инстаграме» Эдоардо Мортара.

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