Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Мерседесе» показали ливрею нового болида

В «Мерседесе» показали ливрею нового болида
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в социальных сетях ливрею нового болида. На рендере, опубликованном в «твиттере» команды, основная часть болида выполнена в чёрном цвете, однако, бросается в глаза присутствие классического серебристого цвета.

Если у вас фото не отображается, его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Мерседес».

Напомним, презентация болида «Мерседеса» на сезон-2021 состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года. Машина получит индекс W12 E Performance. Основными гонщиками команды остались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Расписание презентаций команд в 2021 году:

2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид)

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021