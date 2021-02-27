В «Мерседесе» показали ливрею нового болида

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в социальных сетях ливрею нового болида. На рендере, опубликованном в «твиттере» команды, основная часть болида выполнена в чёрном цвете, однако, бросается в глаза присутствие классического серебристого цвета.

Если у вас фото не отображается, его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Мерседес».

Напомним, презентация болида «Мерседеса» на сезон-2021 состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года. Машина получит индекс W12 E Performance. Основными гонщиками команды остались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.



Расписание презентаций команд в 2021 году:



2 марта. «Альпин»

2 марта. «Мерседес»

3 марта. «Астон Мартин»

5 марта. «Уильямс»

10 марта. «Феррари» (болид)