В «Мерседесе» показали ливрею нового болида
Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала в социальных сетях ливрею нового болида. На рендере, опубликованном в «твиттере» команды, основная часть болида выполнена в чёрном цвете, однако, бросается в глаза присутствие классического серебристого цвета.
Если у вас фото не отображается, его можно посмотреть в официальном «твиттере» команды «Мерседес».
Напомним, презентация болида «Мерседеса» на сезон-2021 состоится в онлайн-формате 2 марта 2021 года. Машина получит индекс W12 E Performance. Основными гонщиками команды остались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Расписание презентаций команд в 2021 году:
2 марта. «Альпин»
2 марта. «Мерседес»
3 марта. «Астон Мартин»
5 марта. «Уильямс»
10 марта. «Феррари» (болид)
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