Бинотто поддержал идею спринтерских гонок
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поддержал идею спринтерских гонок.
«Разумеется, мы обсуждаем этот вопрос с Формулой-1 и ФИА. Мы считаем, что изменения приведут к увеличению зрелищности, а, в конечном итоге, это будет здорово для непредсказуемости гонок. Думаю, это практический подход. Мы поддерживаем эту идею, потому что она поможет достичь целей, которые я только что упомянул.
Обсуждение выглядит многообещающим, но, думаю, стоит рассмотреть все детали, потому что они имеют огромное значение. Работа продолжается, так что, надеюсь, мы придём к верному решению», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.
Напомним, Формула-1 планирует првести три спринтерские гонки в сезоне-2021 — в Канаде, Италии и Бразилии.
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