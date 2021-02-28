Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поддержал идею спринтерских гонок.



«Разумеется, мы обсуждаем этот вопрос с Формулой-1 и ФИА. Мы считаем, что изменения приведут к увеличению зрелищности, а, в конечном итоге, это будет здорово для непредсказуемости гонок. Думаю, это практический подход. Мы поддерживаем эту идею, потому что она поможет достичь целей, которые я только что упомянул.



Обсуждение выглядит многообещающим, но, думаю, стоит рассмотреть все детали, потому что они имеют огромное значение. Работа продолжается, так что, надеюсь, мы придём к верному решению», — приводит слова Маттиа Бинотто GPFans.



Напомним, Формула-1 планирует првести три спринтерские гонки в сезоне-2021 — в Канаде, Италии и Бразилии.