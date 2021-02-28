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Бинотто пропустит несколько этапов Формулы-1 в 2021 году

Бинотто пропустит несколько этапов Формулы-1 в 2021 году
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что он пропустит некоторые этапы сезона-2021 Формулы-1.

«В прошлом году я пропустил несколько гонок, поскольку я руковожу целой компанией, а не только командой в ходе гоночного уик-энда. В Маранелло происходит много всего. Есть много специалистов, которые нуждаются в руководстве, и мне необходимо координировать их действия, так что в этом году я приеду не на все гонки.

Конечно, я буду присутствовать в начале сезона. Важно оценить наши показатели и убедиться, что всё работает должным образом, однако после этого я буду пропускать некоторые этапы, работая в Маранелло с машиной 2022 года. Наш гоночный директор Лоран Мекис заменит меня на таких этапах. В прошлом году он доказал, что способен возглавить команду на гоночный уик-энд, так что я могу комфортно выбрать любое нужное для нас время», — приводит слова Матти Бинотто RaceFans.

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