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Леклер: буду рад выступить на «24 часах Ле-Мана»

Леклер: буду рад выступить на «24 часах Ле-Мана»
Авто / Формула-1 0

Пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс высказались о возможном участии в «24 часах Ле-Мана», в которые возвращается итальянская команда после долгого отсутствия.

«Мне нравится «Ле-Ман», я всегда был фанатом этого марафона. Если появится возможность, то я очень рад буду присоединиться. Пока я сосредоточен на Формуле-1, но если выпадет шанс, то почему бы и нет», — приводит слова Шарля Леклера F1i.

«С моей точки зрения, это очень интересный проект. Здорово, что «Феррари» снова попробует свои силы в Ле-Мане. Я буду главным фанатом команды. С точки зрения пилота у нас много работы в Формуле-1, так что другие проекты я не рассматриваю. Я буду следить, но рано о чём-то говорить», — добавил Карлос Сайнс.

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