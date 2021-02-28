Ферстаппен — об осторожности из-за COVID-19: не летал в Дубай, не ходил на вечеринки

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что соблюдал в межсезонье предельную осторожность, чтобы не заразиться COVID-19.



«Нужно быть максимально осторожным. Можно просто случайно дотронуться до чего-то, и всё — ты заразился. Это может произойти в любой момент. Заражаются даже люди, которые ведут себя максимально осторожно. В любом случае, я не летал в Дубай, не ходил на вечеринки. Я провожу время с одними и теми же людьми, которые регулярно проверяются на коронавирус, не делаю ничего странного.



Но в итоге никто не знает, как это работает. Ты можешь заразиться даже после вакцинирования. Но, если я заражусь, то ничего не поделаешь, такова жизнь», — приводит слова Макса Ферстаппена Formule1.nl.