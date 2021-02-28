Сайнс сомневается, что ему удастся выйти из тени отца

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс полагает, что ему никогда не удастся полностью выйти из тени отца, Карлоса Сайнса — старшего, который построил чрезвычайно успешную карьеру и выигрывал ралли «Дакар» в зачёте внедорожников.
«Нет, я ещё не вышел из тени отца. Не думаю, что когда-нибудь сделаю это. У него была очень разнообразная карьера, он двукратный чемпион мира, я не достиг таких высот. Да, у меня в планах есть завоевание титула, но пока я далёк от этого.
Мне кажется, что отец был первопроходцем. Он способствовал многим изменениям в WRC. Механики и инженеры, которые работали с ним, говорят, что он оставил после себя след в WRC. Мне будет очень сложно выйти из его тени, даже невзирая на то что я достиг мечты и стал частью «Феррари». Отец был чемпионом, выигрывал «Дакар», мне будет сложно соревноваться с ним и, наверное, невозможно", — приводит слова испанца GPFans.
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